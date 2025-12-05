Venezolana Laser anuncia ruta hacia Madrid con escala en Cartagena tras cancelaciones

Caracas, 5 dic (EFE).- La aerolínea Laser anunció este viernes una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que empezará a operar desde el próximo miércoles 10 de diciembre, como una alternativa tras la seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano de las últimas dos semanas.

En un comunicado publicado en Instagram, Laser informó que diseñó «una alternativa de conexión» para los pasajeros con reservas confirmadas, ante «la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos» entre Venezuela y España.EFE

