Venezolanos en Miami se unen a protestas convocadas por Machado por los presos políticos

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Miami (EE.UU.), 3 may (EFE).- Más de un centenar de venezolanos en Miami se unieron a la jornada mundial de protestas convocada en más de 120 países por la líder opositora María Corina Machado para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

«Mientras más personas sigamos siendo eco de la necesidad de los venezolanos allá y de la cantidad de presos políticos que siguen en Venezuela, ese mensaje más tiene que seguir resonando en Washington», dijo el concejal de Doral, Rafael Pineyro, en declaraciones recogidas por el medio local Martí Noticias.

La ciudad de Doral, ubicada al oeste de Miami, es el principal núcleo de la diáspora venezolana en Estados Unidos, y reunió en la protesta a más de cien personas que lanzaron consignas y portaron pancartas con las fotografías y los nombres de decenas de presos políticos que permanecen en Venezuela.

El evento forma parte de la jornada mundial que convocó ayer la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en apoyo a los presos políticos y «perseguidos» en el país suramericano.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

El Gobierno de Venezuela suele afirmar que en el país hay «políticos presos», mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

La protesta tiene lugar en pleno acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York.

Desde entonces, Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas y reanudó los vuelos directos entre Miami y Venezuela, mientras Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país.EFE

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