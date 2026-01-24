Venezuela, a la espera de inversiones petroleras tras lograr su mejor producción en 7 años

Carlos Seijas Meneses

Caracas, 24 ene (EFE).- Venezuela ha comenzado 2026 con expectativas de recibir nuevas inversiones en su industria petrolera, en un contexto político marcado por un acercamiento con Estados Unidos y tras alcanzar el año pasado su mayor nivel de producción en un septenio, con una media de 1.081.000 barriles por día (bpd).

En medio de un escenario adverso debido a las presiones de Washington, que derivaron el pasado 3 de enero en la captura del presidente Nicolás Maduro, el bombeo de petróleo venezolano subió un 17,3 % respecto a 2024.

El año pasado,Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo, produjo por primera vez desde junio de 2019 más de un millón de bpd.

De marzo a noviembre la producción creció de manera sostenida, hasta 1.142.000 bpd, pese a que EE.UU. había anunciado el fin de las operaciones de la multinacional Chevron en Venezuela para mayo de 2025 -que poco después recibió una licencia- y aranceles del 25 % a los que compraran crudo a Caracas.

En 2025, la producción de crudo venezolana sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando alcanzó los 636.000 bpd, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd.

La economista jefe de la firma Ecoanalítica, Graciela Urdaneta, dijo a EFE que la industria petrolera nacional mantuvo una «tendencia creciente a pesar de estas condiciones adversas».

Entre otros, atribuyó ese hecho a factores «clave» como el caso omiso que hicieron empresarios privados de China, algunos «incluso sancionados», a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, a aquellos países que compraran petróleo venezolano.

«Seguía habiendo una demanda constante de China», dijo.

La experta indicó que los clientes de la estatal venezolana PDVSA en el gigante asiático llegaron a comprar hasta un 90 % del crudo durante el corto tiempo en el que Chevron no tuvo licencia.

En agosto, prosiguió, la petrolera estadounidense volvió con una licencia «más restrictiva» respecto a los pagos al Estado, pero que le permitió seguir operando y aportar alrededor del 25 % del total producido en Venezuela.

Un leve revés

En diciembre pasado, cuatro meses después de que comenzara su despliegue militar en aguas del mar Caribe, Estados Unidos interceptó dos buques y Trump anunció un «bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan» de Venezuela.

Ese mismo mes, PDVSA denunció que fue blanco de un «ataque cibernético».

Tras nueve meses de crecimiento ininterrumpido, la producción cayó en diciembre a 1.120.000 bpd, un 1,9 %, o 22.000 bpd, menos que en noviembre.

Según Urdaneta, se debió a la acumulación de inventarios por la incautación de los buques.

En enero continuaron las confiscaciones de petroleros, que suman siete hasta el pasado día 20.

Optimismo

La economista afirmó que hoy el escenario «es muchísimo más optimista».

Urdaneta se refirió en específico a la discusión en el Parlamento de la reforma propuesta por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, proceso que ve como «positivo» y consideró que puede permitir que la inversión «sea más atractiva» y que haya mayor «seguridad y garantías jurídicas».

Trump, que mantiene acercamientos con el Ejecutivo que encabeza Rodríguez y ha expresado su interés en el crudo venezolano, ofreció recientemente a ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo «protección y seguridad del Gobierno» a largo plazo y les urgió a invertir en este país.

El presidente estadounidense aseguró que el plan es que las empresas de su país inviertan «al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del Gobierno», para revitalizar las infraestructuras en Venezuela.

Al respecto, Urdaneta indicó que, en este nuevo escenario planteado, Venezuela podría exportar crudo a EE.UU. a precios de mercado y en un «tiempo de entrega muchísimo más rápido», en lugar de «venderlo a China o a la India» con descuentos y costos de transporte elevados.

Eso generaría un «flujo de divisas mayor al país» que, dijo, ayudarían a estabilizar el mercado cambiario y, por tanto, frenar la inflación, de la que no se conocen cifras oficiales desde octubre de 2024, cuando fue del 4 % .

La experta agregó que, en las condiciones actuales, Venezuela puede sumar otros 200.000 bpd a su producción, pero a partir de ahí necesitaría grandes volúmenes de inversiones de miles de millones de dólares para regresar a los niveles de una década atrás, sobre los dos millones y medio de barriles. EFE

