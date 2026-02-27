Venezuela adquiere nuevas dosis de vacunas para enfrentar brote de fiebre amarilla

Caracas, 27 feb (EFE).- La ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, aseguró este viernes que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez está adquiriendo nuevas dosis de vacunas para atender el brote de fiebre amarilla en el país registrado tras el resurgimiento de la enfermedad en América Latina desde finales de 2024.

En entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Gutiérrez señaló que seguirán el proceso de vacunación, priorizando a los estados de Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, que son los lugares donde, dijo, las autoridades tienen la certeza de que el virus está circulando.

«Estamos estimando que, aproximadamente, bloquear el virus en estos primeros estados y arrancar con el resto de los estados que nos falta, puede ser dos meses más o menos», indicó en la entrevista.

En una nota de prensa del Ministerio de Salud, Gutiérrez reiteró que Venezuela presenta actualmente un brote de fiebre amarilla por lo que intensificó la vacunación contra el virus.

La funcionaria sostuvo que en el resto del país «también están garantizadas las vacunas» contra la fiebre amarilla e hizo un llamamiento a la población a inmunizarse contra esta enfermedad.

El Ministerio de Salud publicó una infografía en Instagram con datos de casos y decesos por fiebre amarilla en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana, pero no reveló las cifras de Venezuela.

El jueves, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció que se unirá a la campaña de reforzamiento de vacunación contra la fiebre amarilla, según informó el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales.

El reforzamiento de la campaña de vacunación se produce tras la reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país suramericano, Armando De Negri Filho.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra la fiebre amarilla, polio, de pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de varios países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que «en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal en Venezuela. EFE

