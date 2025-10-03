Venezuela condena «incursión ilegal» de cazas de EEUU

El gobierno de Venezuela condenó el jueves la «incursión ilegal» de cazas estadounidenses en una zona aérea bajo su control, en medio de la creciente tensión entre ambos países tras el despliegue de Washington de buques de guerra en el Caribe para combatir al narcotráfico.

Estados Unidos está inmerso en un «conflicto armado» contra los cárteles de la droga, declaró el presidente Donald Trump en una notificación enviada por el Pentágono al Congreso, obtenida por la AFP el jueves.

El documento busca respaldar legalmente las recientes operaciones de Washington frente a las costas de Venezuela, que según Caracas son un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El jueves, los ministerios venezolanos de Defensa y de Exteriores denunciaron y rechazaron «enérgicamente» la «incursión ilegal» de aeronaves de combate estadounidense, que según dijeron fue detectada ese mismo día a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas, aunque no quedó claro si se trató de una violación de su territorio.

«Esta acción puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe», señalaron en un comunicado conjunto. «Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno Bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento».

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo más temprano que el sistema de defensa aéreo venezolano identificó «más de cinco vectores».

«El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas», afirmó Padrino en declaraciones en la televisión estatal. «Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores», agregó.

Indicó que pilotos de aviación comercial avistaron igualmente los caza estadounidenses.

«Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional», afirmó el general.

– «Conforme a la ley» –

Estados Unidos, que acusa a Maduro de encabezar una organización «narcoterrorista», movilizó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe y diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico como parte de su operación antidrogas, que Venezuela tacha de «asedio» y «amenaza».

Trump dijo el lunes que las fuerzas desplegadas en el Caribe destruyeron cuatro lanchas frente a las costas venezolanas que supuestamente transportaban drogas. Esto dejó al menos 17 muertos, según datos estadounidenses.

Expertos legales han cuestionado la legalidad de las acciones de Washington, algo que el gobierno de Trump niega.

«Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el presidente actuó conforme a la ley de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas», declaró a la AFP la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

«Está cumpliendo su promesa de combatir a los cárteles y evitar que estas amenazas a la seguridad nacional sigan asesinando a estadounidenses», afirmó.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la notificación del Pentágono se envió al Congreso porque la ley lo exige después de cualquier ataque que involucre al ejército estadounidense. «No aporta ninguna información nueva», aseguró.

– «Defender nuestra soberanía» –

Maduro respondió con la movilización de buques de guerra, helicópteros, aviones caza y de transporte y vehículos anfibios con 2.500 efectivos.

También realizó simulacros para emergencias y jornadas de entrenamiento para los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles.

El mandatario venezolano ha dicho además que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Maduro adelantó además por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender «el derecho a la felicidad», algo que ya hizo en 2024.

El gobierno decoró edificios públicos con luces y celebró el inicio de la temporada con fuegos artificiales, como en la sede del servicio de inteligencia, el temido Helicoide, donde hay «presos políticos».

Padrino presentó un balance de operaciones contra el narcotráfico y anunció incluso la destrucción de campamentos pertenecientes a las guerrillas colombianas del ELN y disidencias de las FARC.

«Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, ante cualquier intruso», afirmó. «Quien esté operando por allí, narcotraficantes, salgan del territorio venezolano, salgan a delinquir a otra parte», insistió.

