Venezuela dice que Guyana presentó «argumentos falsos» en audiencia por el Esequibo en CIJ

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Caracas, 4 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela dijo este lunes que Guyana presentó una «serie de argumentos falsos» y «manipulaciones» en el inicio de las audiencias de una semana de duración ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que ambos países se disputan.

«Hemos visto una serie de argumentos falsos, una serie de manipulaciones (…) tratando de amoldar, tratando de, con tecnicismo, buscar que a través de la Corte Internacional de Justicia, la cual no reconocemos para atender este caso, resuelva un tema político, un tema de controversia entre dos países», declaró el canciller venezolano, Yván Gil, a medios estatales tras concluir la primera audiencia en el tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.

En ese sentido, añadió que «nada de lo que se ha presentado el día de hoy contradice los derechos de Venezuela».

Este lunes comenzaron las audiencias públicas en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela en la CIJ por la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño.

Una representación del Gobierno venezolano llegó a La Haya encabezada por Gil y un equipo jurídico de la fiscalía y la contraloría venezolana para defender los derechos que aseguran tienen sobre el Esequibo, pese a reafirmar que no reconoce la jurisdicción de la corte internacional en este caso e insistir en que la vía para resolver la controversia es la «negociación directa».

«La única vía, repetimos, es la negociación directa, a la cual, tarde o temprano, Guyana está obligada a sentarse para negociar con nosotros. Nosotros vamos a seguir, bueno, desplegados; equipo jurídico, este equipo político en La Haya y en donde haga falta para trabajar, para defender y para hacer valer los derechos de la patria bolivariana», apuntó el ministro.

Venezuela deberá presentar sus argumentos el miércoles y, según indicó el canciller, las pruebas que tienen sobre sus derechos sobre el Esequibo «son realmente irrefutables».

«No hay dudas que (…) el resultado final de esto es que Guyana se sentará nuevamente con Venezuela, tarde o temprano, a negociar con el Acuerdo de Ginebra 1966 y a resolver definitivamente la controversia territorial de una manera satisfactoria», sostuvo.

La región del Esequibo, un territorio administrado actualmente por Georgetown, representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de las Naciones Unidas, para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró nulo el laudo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal. EFE

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