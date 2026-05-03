Venezuela impulsa estrategia de protección en una zona minera con apoyo militar y policial

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Caracas, 3 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela impulsa estrategias para establecer un plan de protección con apoyo policial y militar en el Arco Minero del Orinoco, en momentos en los que el país ha manifestado su interés por la inversión privada y extranjera en materia de minería.

Según una nota, difundida este domingo por el Ministerio de Comunicación, el ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró una reunión en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) con los principales organismos de seguridad para establecer planes estratégicos para el Arco Minero.

En el encuentro se planteó la estructura de los Puntos de Atención al Minero, una iniciativa «orientada a la reorganización territorial y al impulso productivo de las áreas mineras».

«Esta estrategia se fundamenta en la fusión cívico-militar-policial, integrando la experiencia de los cuerpos de seguridad para potenciar el crecimiento de las instituciones y brindar protección directa a la pequeña minería, considerada un eje clave del modelo económico», explicó el Ministerio de Comunicación.

A la reunión asistieron autoridades militares y policiales de distintos cuerpos, incluyendo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de funcionarios de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), detalló la nota.

El viernes, el Gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En un comunicado, la empresa Mercuria detalló entonces que, en asociación con Heeney Capital, «ha asegurado una serie de acuerdos estratégicos de compraventa en proyectos venezolanos de materias primas a granel y oro, como parte de una iniciativa más amplia respaldada por la Casa Blanca».

En el Arco Minero, ubicado en Bolívar, predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro, cobre, caolín, dolomita y coltán, según el Plan Sectorial Minero 2019-2025 elaborado por el Gobierno.

En un informe reciente, la organización SOS Orinoco denunció que el Estado venezolano «mantiene alianzas operativas con grupos armados ilegales como el ELN y el Tren de Aragua» para «controlar» el Arco Minero del Orinoco.

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señala en su web que en el área donde se estableció el Arco Minero se encuentran los parques nacionales Canaima -que alberga el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, con 979 metros de altura- y Jaua-Sarisariñama.

De igual forma, alberga, según Provea, los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas warao, akawayo, eñepa, pumé, mapoyo, kari’ña, arawak, wõtjῧjã (piaroa), pemón, ye’kwana y sanɨma. EFE

rbc/seo