Venezuela realiza «maniobras» para estabilizar el sistema eléctrico ante «hito de demanda»

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Caracas, 7 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este jueves que ejecuta «maniobras» de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio, al asegurar que hoy se alcanzó un «hito en la demanda» de electricidad.

«Hoy, 7 de mayo de 2026, hemos alcanzado en el país un hito en la demanda eléctrica, que alcanzó la cifra récord de 15.579 megavatios, siendo la más alta en los últimos nueve años», aseguró el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez en un comunicado, compartido por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, en Telegram.

El Ejecutivo aseguró que las «altas temperaturas» y el «crecimiento económico» son los causantes de la alta demanda de energía, aunque líderes opositores han denunciado durante años que la «corrupción» y la falta de mantenimiento han generado fallas constantes en el sistema eléctrico.

El comunicado indicó que se están realizando «importantes inversiones estratégicas», sin precisar cuáles, en la infraestructura del sistema eléctrico para fortalecer «a mediano y largo plazo» la capacidad de generación y dar respuesta a la demanda de energía nacional.

En este contexto, el Gobierno llamó al sector privado a usar de manera responsable sus fuentes propias de generación ante las altas temperaturas pronosticadas para este jueves y mañana viernes, y prohibió la minería digital en todo el territorio.

«Quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados con todo el peso de la ley. Se activa un plan de supervisión con las autoridades y órganos competentes para hacer cumplir esta disposición», advirtió.

A partir de este viernes, iniciará una convocatoria nacional con sectores privados, industriales, académicos y científicos para presentar el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo al comunicado.

Este jueves, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Estado que destinara el máximo de recursos en mejorar los servicios públicos, luego de que se registraran protestas en varios estados del país por los cortes de electricidad y del suministro de agua potable.

En X, la organización indicó que en los últimos días se han reportado protestas en los estados Aragua, Carabobo (norte), Anzoátegui, Monagas, Sucre (noreste) y Barinas (oeste) debido a las «constantes y prolongadas interrupciones de los servicios de agua y electricidad y al colapso generalizado de los servicios públicos».

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno ha responsabilizado en el pasado a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector. EFE

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