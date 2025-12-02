The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela rechaza «venta forzosa» de la petrolera Citgo en EEUU y la considera un expolio

Caracas, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este martes la «venta forzosa» de la petrolera Citgo, filial de la estatal Pdvsa, en territorio estadounidense, tras la decisión adoptada por un tribunal en Estados Unidos y calificó esta operación como un «vulgar y bárbaro despojo» de un activo venezolano, según un comunicado leído en Caracas por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. EFE

