Venezuela reconoce la muerte de un preso político casi un año después de su deceso

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Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año su desaparición forzada, según había denunciado su familia.

Quero, de 51 años, fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con su defensa. Su madre, Carmen Navas, lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Navas fue trasladada en la tarde de este jueves por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al lugar donde fue enterrado su hijo en el Parque Memorial Jardín La Puerta, un cementerio en Caracas, constató un periodista de la AFP.

Después de depositar un ramillete de flores sobre la tierra donde le indicaron que están los restos de Quero, la madre de 81 años pidió que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios señaló en un comunicado que Quero falleció el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche «por insuficiencia respiratoria» luego de ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, «tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

La Fiscalía de Venezuela anunció «el inicio de una investigación penal», en un comunicado publicado la noche del jueves.

«Como parte de la investigación, se ha ordenado realizar con prontitud la exhumación del cadáver», añadió el Ministerio Público.

Un puñado de piedras y una lámina de hierro desvencijada anclada en un pedazo de terreno desnudo son lo único que indican que sus restos están allí. En letras escritas a computadora aparece el nombre completo de Quero junto al de una mujer.

La fecha del deceso impresa en el lugar indica el 27 de julio de 2025, y no 24 de julio como señala el comunicado oficial.

Activistas de derechos humanos denunciaron en enero pasado, semanas después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que en Venezuela había unas 200 personas desaparecidas a la fuerza.

«Esto no es sólo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta», dijo por su parte la Premio Nobel venezolana, María Corina Machado en un mensaje en X.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.

Desde enero han sido excarcelados en Venezuela 776 presos políticos, de acuerdo con el registro de la ONG Foro Penal. De estos, 186 han sido liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero.

– «Un caso gravísimo» –

Según el ministerio penitenciario, Quero «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».

Fue recluido en Rodeo I, una cárcel a las afueras de Caracas que su madre visitó múltiples veces mientras lo buscaba.

«Lo ocurrido no es un hecho aislado», denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Cippve). «Confirma la gravedad de lo que ocurre en Rodeo I, un centro de torturas denunciado por aislamiento prolongado, castigos crueles, falta de atención médica y graves violaciones de derechos humanos», señaló la oenegé en un comunicado.

Muchas familias pasan meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención y piden en vano información a las autoridades, mientras van de prisión en prisión.

Quero fue inhumado el 30 de julio de 2025 sin la presencia de familiares, de acuerdo con el comunicado oficial.

El comerciante fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo.

«Es un caso gravísimo», dijo a la AFP Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que defiende a presos por razones políticas.

«El propio comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios es por sí indignante, porque indican que él no había informado sobre vínculos filiatorios y que nadie lo fue a visitar (…) La madre llevaba un tiempo largo buscándolo y nadie le decía nada», agregó Romero.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y ex preso político, indicó que la desaparición forzada y la violación del derecho a la vida son delitos de lesa humanidad.

«Lamentablemente estaba muerto, como ya nos habían dicho varios de sus compañeros de prisión», dijo Torres a la AFP.

Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, según el conteo de Foro Penal que cifra en 454 los presos políticos en Venezuela al cierre de abril.

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