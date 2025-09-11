Venezuela responsabiliza a la primera ministra trinitense del ataque de EEUU contra lancha
Caracas, 10 sep (EFE).- El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tiene «muchísima responsabilidad» en el reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en la que, según Washington, iban a bordo once presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua con drogas, quienes fallecieron.
«Ellos mismos (los funcionarios estadounidenses) admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar», dijo el ministro en su programa semanal de televisión. EFE
csm/lb/sbb
(video)