Venezuela tacha de «grotesca amenaza» el anuncio de Trump sobre «supuesto bloqueo naval»

Caracas, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela tachó este martes de «grotesca amenaza» el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, y señaló que el republicano «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval» con el objetivo de «robarse las riquezas» venezolanas.

En un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro dijo que Trump viola «el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad» con la que también tildó de «amenaza temeraria y grave».

Caracas sostuvo que la «verdadera intención» del presidente estadounidense «fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones».

«En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad», expresó el Gobierno, que ratificó la soberanía de la nación suramericana sobre sus recursos naturales y su «derecho a la libre navegación, al libre comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo».

En ese sentido, anunció que procederá, en «estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas» y que, de inmediato, su embajador ante el organismo multilateral denunciará «esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela».

«Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno», expresó.

La Administración chavista hizo un llamado al pueblo estadounidense y a los del mundo a «rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza».

Este martes, el republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU.

Trump anunció de esta forma el «bloqueo total» contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

En su mensaje, el presidente agregó que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano. EFE

