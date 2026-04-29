Venezuela y la italiana ENI firman un convenio para incrementar la producción de gas

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La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la italiana ENI firmaron el martes un ambicioso proyecto para incrementar la producción de gas, en un nuevo impulso a la industria venezolana tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, que gobierna bajo la presión de Estados Unidos, alentó una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la puerta a inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros.

Al mismo tiempo reduce la participación estatal en los negocios petroleros, tras décadas de control del sector por parte del chavismo.

La ceremonia entre representantes de ENI y Pdvsa se celebró en el palacio de Miraflores, según imágenes transmitidas por el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV).

«Va a ser una de las inversiones más importantes de la compañía», afirmó Claudio Descalzi, director ejecutivo de italiana ENI.

«Somos la única empresa que desarrolla y suministra gas al mercado interno, así que nunca nos fuimos de Venezuela», aseguró.

ENI espera explotar en el campo Junín 5 reservas estimadas en 35 mil millones de barriles.

El yacimiento está ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una región con unos 55.000 km2 en el sureste de Venezuela que concentra las mayores reservas de petróleo del mundo.

De momento, las partes no revelaron los montos de inversión.

Descalzi indicó, sin embargo, que el acuerdo fija las bases para «inversiones adicionales en el mercado interno de gas», y «para desarrollar también gas para la exportación».

Rodríguez, en tanto, dijo que la firma entre ambas compañías petroleras «marca un hito en las relaciones entre ENI y Venezuela».

«El objetivo es dar un impulso extraordinario a la producción», subrayó Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero acusado de presunto narcotráfico.

Tras la ello, el presidente Donald Trump sostiene que controla los negocios petroleros en Venezuela.

Su gobierno ha flexibilizado sanciones que pesan sobre el petróleo venezolano desde 2019, lo que ha permitido que entren a operar las trasnacionales.

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