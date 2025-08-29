The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela y Turquía abrirán ruta marítima directa comercial el próximo 15 de septiembre

Caracas, 29 ago (EFE).- El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana-Turca, Hayri Kucukyavuz, informó este viernes que el próximo 15 de septiembre se pondrá en marcha una ruta marítima directa comercial entre ambos países, con lo que aspira a que el balance de negocios aumente hasta los 3.000 millones de dólares.

«Es una realidad porque ya estamos conversando, ya tenemos el barco, ya tenemos la fecha y ahora lo más importante es llenar los barcos con los contenedores y traerlos para Venezuela», señaló Kucukyavuz en una entrevista en la emisora privada Unión Radio.

Asimismo, dijo que ese primer barco, que saldrá desde Turquía hacia el país petrolero, se cargará con harina de trigo, pasta, chocolate, aceite para motor, cosméticos, detergente y champú.

Kucukyavuz sostuvo que Venezuela enviará café, camarones, pulpo, ajonjolí, frijol chino, así como frutas tropicales.

Explicó que actualmente las rutas entre ambos países se toman hasta 63 días en llegar a los puertos, pero con la activación de este itinerario directo, dijo, el viaje durará 18 días, lo que facilitará la reinversión de los empresarios.

En ese contexto, señaló que la balanza de negocios entre Venezuela y Turquía ronda actualmente los 800 millones de dólares, aunque se estima que esta cifra se eleve hasta los 3.000 millones de dólares con esta nuevo trayecto comercial.

En junio pasado, el Gobierno de Venezuela celebró en Turquía una feria empresarial con el objetivo de promocionar diversos productos locales y la oferta turística del país caribeño.

En la feria, de acuerdo con el Ministerio de Turismo, se exhibieron productos venezolanos como café, tabaco, cacao, aguacate, ají, flores y artesanías, así como platos tradicionales como los tequeños y licores como el ron y el cocuy.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre Venezuela y Turquía registró un incremento del 29 % en 2024 respecto al año anterior. EFE

