Viernes 8 mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 7 may (EFE).-

Teherán.- El conflicto entre Estados Unidos e Irán se mantiene en compás de espera mientras Irán decide su respuesta a la última propuesta presentada por Washington.

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Madrid/Ginebra/Bruselas – La Organización Mundial de la Salud continúa investigando el posible origen del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés Hondius, que continúa su viaje hacia la isla española de Tenerife, que se prepara para organizar una evacuación sin riesgos de los pasajeros.

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Roma – La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, tras las críticas y amenazas del presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán.

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Londres.- Comienza el recuento de los votos emitidos para los comicios regionales de Escocia y Gales y los municipales de Inglaterra. Los resultados se comunicarán a lo largo de la jornada.

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Al Eizariya (Cisjordania),- El suburbio de Al Eizariya, tres kilómetros al este de Jerusalén, recibió esta semana hasta 50 órdenes de demolición inmediata de comercios situados en la carretera principal, sobre la que Israel quiere construir un paso directo con Maale Adumim, el mayor asentamiento en Cisjordania.

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Taipéi.- El presidente de Taiwán, William Lai, recibe con honores militares a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado a la isla.

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Sofía.- El Parlamento de Bulgaria tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el expresidente prorruso Rumen Radev, líder partido Bulgaria Progresista, ganador de las elecciones del pasado 19 de abril con mayoría absoluta en la Cámara.

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París.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, participa en la conmemoración del 81º aniversario de la Victoria de 1945.

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Berlín.- Se celebra el Día de la Liberación en Berlín.

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Praga.- Visita del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, visita la República Checa.

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La Paz.- Los inversores españoles esperan cambios en la Constitución, la legislación, la protección de inversiones y el régimen tributario para volver a Bolivia, donde en 2025 sus capitales sumaron apenas 57 millones de dólares, en parte como efecto de las nacionalizaciones realizadas durante el Gobierno de Evo Morales.

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Berlín.- Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio.

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Argel.- Ceremonia del 81.º aniversario de la masacre de Setif.

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Ciudad de México.- En medio de los preparativos para el Mundial de 2026, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en Ciudad de México, familias de personas desaparecidas en el sur de la capital preparan protestas para visibilizar una crisis que denuncian como ignorada, en una zona donde se consolidó la carrera política de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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Pekín.- China, que durante años envió turistas al resto del mundo, busca ahora atraerlos con exenciones de visado, oferta cultural y experiencias, hasta el punto de que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), prevé que pueda superar a Estados Unidos como mayor economía turística, aunque aún afronta retos de conexiones aéreas, pagos e idioma.

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Bangkok.- Asia-Pacífico es el mayor mercado editorial del mundo y, al mismo tiempo, el de más rápido crecimiento, un avance que se explica gracias al aumento de las tasas de alfabetización, la digitalización y la expansión del inglés como segunda lengua, y que ha provocado un crecimiento sin precedentes de la base de lectores y del consumo de libros.

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Roma.- Una curiosa «invasión» campa por el pueblo italiano de Punta Marina: decenas de pavos reales han anidado en sus calles para disgusto de muchos de sus vecinos por el ruido y la suciedad que causan, pero también para goce de los curiosos que ya peregrinan al lugar para ver -y viralizar- a estas aves multicolor.

La Habana.- El Ballet Nacional de Cuba inicia las presentaciones del especial “La magia de la danza”, una selección de escenas de clásicos como Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppélia, Don Quijote y El lago de los cisnes. Teatro Nacional de Cuba

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Berlín.- La Nueva Galería Nacional de Berlín exhibe una instalación del artista digital Beeple titulada «Regular Animals» en la que presenta varios robots cuadrúpedos con rostro humano de influyentes figuras del actual mundo tecnológico, como el empresario sudrafircano Elon Musk o el propietario de Amazon, Jeff Bezos, y del arte, como Pablo Picasso.

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Miami – La cantautora mexicana Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante estrena este viernes su disco ‘Aunque me duela’, siete meses después del lanzamiento de un álbum homenaje a su abuelo con 23 de sus canciones más emblemáticas.

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Nueva York.- Se estrena este viernes en el cementerio de Green-Wood de Nueva York la obra ‘Frida, Diego, and the Day of the Dead’, una pieza que imagina un reencuentro entre Frida Kahlo y Diego Rivera en el Día de Muertos y que se inspira en la nueva ópera en español ‘El Último Sueño de Frida y Diego’.

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Lisboa.- El ‘fútbol andando’, una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal por revivir el espíritu competitivo de quienes fueron futbolistas en su juventud y ofrecer un espacio de convivencia e inclusividad a aquellos que buscan mantenerse en forma.

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San Juan.- Puerto Rico despide al fallecido baloncestista José ‘Piculín’ Ortiz, una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte puertorriqueño, con una misa en el Coliseo Roberto Clemente y un homenaje artístico y musical.

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Lisboa.- João Cancelo, João Félix y Rúben Dias tienen en común no solo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo.

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rci/TV

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