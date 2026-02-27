Villegas dice que la lista de convocados de Bolivia para la repesca no tiene «misterios»

La Paz, 26 feb (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, afirmó este jueves que la lista de convocados para la repesca al Mundial 2026, un mes antes de su inicio, no tiene «misterios» y que se basará en los futbolistas que «siempre han estado» en sus convocatorias para las eliminatorias suramericanas.

«No hay demasiados misterios. La selección ha venido mostrando una base, (se llamará) a una parte importante de los convocados que siempre han estado y creo que son muy pocas las dudas que tenemos», afirmó el estratega de la Verde en un contacto con los medios.

Las declaraciones de Villegas se dan en medio de la especulación de la prensa sobre una posible convocatoria de Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador de Bolivia, quien salió hace dos semanas de un retiro de casi dos años para fichar por el Oriente Petrolero boliviano.

Villegas informó que habló con Martins, a quien expresó que «la selección requiere de jugadores que estén en muy buenas condiciones físicas, técnicas y tácticas» y que el equipo que dirige ya «tiene una manera de jugar».

A pesar de que se entrena con regularidad, Martins hasta ahora no ha debutado con su equipo, que disputa un torneo de «repechaje» tras haber sido eliminado del campeonato de verano de la División Profesional en Bolivia.

«Nos gustaría que (Martins) llegue a un 100 %, es la única fórmula que existe para estar en la selección (…) sabemos que ya tiene un club y que puede jugar, pero es jugar y rendir», remarcó Villegas.

El próximo 15 de marzo Bolivia tiene previsto jugar un último partido de preparación ante Trinidad y Tobago, en la ciudad de Santa Cruz, antes de su participación en el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Monterrey (México).

Villegas dijo que tendría que observar el rendimiento de Martins en el partido que jugará el domingo Oriente Petrolero ante Real Tomayapo, de Tarija, «para considerarlo en un partido de la selección».

El ‘Flecheiro’, que cumplirá 39 años, es el máximo goleador de Bolivia, con 31 goles, y disputó su último partido con la Verde en noviembre de 2023 para retirarse en abril de 2024 en Cruzeiro, de Brasil.

El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un duelo que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo. EFE

