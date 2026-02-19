Visa comprará las empresas Prisma Medios de Pago y Newpay en Argentina

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- La empresa estadounidense Visa anunció este jueves la firma de un acuerdo con vistas a adquirir en Argentina las compañías de medios de pago Prisma y Newpay.

La operación de compra de estas empresas a la firma de inversión estadounidense Advent International, cuyo monto no fue informado, está sujeta a condiciones de cierre y Visa espera que se complete en el primer trimestre de este año.

«Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos», afirmó Ryan McInerney, director ejecutivo de Visa, en un comunicado.

La empresa Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago.

Por su parte, Newpay es un proveedor de infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

Cuando se complete la adquisición, las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global de Visa y sus servicios, acelerará la implementación de tecnologías para mejorar los servicios de los emisores y aumentar la velocidad y la seguridad para los consumidores.

«Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios», aseguró McInerney. EFE

