Viva y Volaris ajustan operaciones tras jornada de violencia en el oeste de México

2 minutos

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- Las aerolíneas Viva y Volaris informaron este lunes sobre la normalización gradual y flexibilización de sus operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, tras las afectaciones registradas el domingo por la ola de violencia derivada del operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Viva detalló que a partir de este día sus operaciones en ambos aeropuertos «han regresado a la normalidad» y que mantiene vigentes sus políticas de «Flex-SÍ-bilidad» para pasajeros cuyos vuelos se vieron afectados o que decidan modificar su itinerario.

Por su parte, Volaris indicó que habilitó su sistema para permitir cambios sin costo en vuelos con origen o destino en Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR), e instó a los usuarios a verificar el estatus de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

El domingo, diversas aerolíneas cancelaron operaciones internacionales y la mayoría de los vuelos nacionales en Puerto Vallarta, mientras que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara operó bajo resguardo de fuerzas federales.

Aeroméxico también anunció hoy que retomará de manera paulatina sus vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta y otras ciudades del occidente del país, luego de haber suspendido operaciones como medida preventiva.

El anuncio se produce después de que ayer se cancelaran todas las operaciones aéreas internacionales y la mayoría de las nacionales en Puerto Vallarta, tras desatarse una escalada violenta, con disturbios e incendios en varios estados, luego del abatimiento Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la jornada de violencia, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó este lunes que el país registra «más tranquilidad», mientras las fuerzas de seguridad dieron por controlados la mayoría de los sucesos.

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste). Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

