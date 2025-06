Vizcarra rechaza los argumentos de la Fiscalía y reitera que no se va a fugar de Perú

Lima, 27 jun (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) rechazó este viernes los argumentos de la Fiscalía para pedir su prisión preventiva por seis meses y reiteró al juzgado que no va a fugarse del país, pues va a «asumir las consecuencias que sean necesarias», en el marco del juicio por presunta corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.

El exmandatario se dirigió al juez Víctor Alcocer para asegurar que ha asumido «un compromiso con el sistema judicial» de Perú y con «millones de personas que creen en una misma linea política», al desechar la intención de fugarse del país para evitar la acción de la justicia.

«Me voy a quedar a asumir las consecuencias que sean necesarias», dijo Vizcarra al tomar la palabra durante la audiencia en la que el juez decidirá si acepta el pedido fiscal para imponerle seis meses de prisión preventiva, dado que el impedimento de salida del país dictado en su contra vence el 4 de julio próximo.

Afirmó que tiene «el máximo respeto» por la Justicia y que, tras recibir su citación en medio de un viaje a la Amazonía, se ha presentado este viernes a la audiencia realizada en Lima.

«La ineficiencia de una institución no se va a corregir con la prisión de un ciudadano, sería insólito, cuando he cumplido escrupulosamente, y no he salido de Lima mientras no haya una autorización del Poder Judicial», comentó Vizcarra al criticar la actuación del Ministerio Público.

Así, mencionó que ha pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «por una persecución política porque soy opositor» al actual Congreso, que lo ha inhabilitado para ejercer cargo público en tres ocasiones.

Al cuestionar uno de los argumentos de la Fiscalía sobre un supuesto intento de fuga, respondió que «uno no fuga por los terminales terrestres, es algo de lo más simple y lógico» y comentó que ha estado en varias zonas fronterizas y no ha salido del país.

Igualmente, Vizcarra rechazó la versión del Ministerio Público de que mantenía vínculos con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, razón por la cual podría intentar una fuga hacia ese país.

El exmandatario explicó que recibió a Arce en 2013, cuando era ministro de Estado, en una visita de «30 minutos» al puerto peruano de Ilo para analizar si Bolivia podía sacar su carga a través de ese terminal y de ahí, nunca le ha vuelto a ver.

Tras las declaraciones de Vizcarra, el juez citó a las partes a las 18:30 horas de este viernes para anunciar su decisión.

Además, remarcó que el exmandatario no tiene un arraigo laboral claro, pues ha presentado un contrato de trabajo con una empresa inmobiliaria dirigida por su esposa Maribel Díaz y por el que aún no ha percibido ingresos.

Vizcarra afronta un juicio oral por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, cuando fue gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, por el que la fiscalía ha pedido 15 años de prisión.EFE

