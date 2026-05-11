Volkswagen, multada con tres millones de dólares en Brasil por burlar reglas ambientales

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São Paulo, 11 may (EFE).- La Justicia brasileña condenó a la automotriz Volkswagen a pagar una multa de 15 millones de reales (unos tres millones de dólares) por burlar las reglas ambientales, informó este lunes la Fiscalía.

La multinacional alemana introdujo entre 2011 y 2012 un programa informático en algunos de sus vehículos con la intención de esquivar los controles de emisiones contaminantes, explicó el Ministerio Público sobre una decisión judicial contra la cual aún cabe recurso.

El programa informático era capaz de identificar cuándo los vehículos eran sometidos a estos exámenes y, en consecuencia, reducir los niveles de emisiones para ajustarlos a la legislación brasileña.

De acuerdo con el organismo, este truco permitió a Volkswagen comercializar más de 17.000 unidades de la camioneta Amarok que lanzaron óxidos de nitrógeno a una tasa de alrededor de 1,1 gramos por kilómetro (g/km), superiores al máximo de 1 g/km permitido por la norma.

La Fiscalía, autora de la denuncia contra la empresa, dijo que ha recurrido la decisión judicial para pedir que se duplique la multa.

En el pasado, Volkswagen ya fue objeto de cuantiosas sanciones en Europa y EE.UU. por manipular los motores de vehículos diésel, también con el fin de alterar los resultados de los controles ambientales. EFE

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