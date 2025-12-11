Von der Leyen agradece al checo Babis «su apoyo para impulsar la competitividad en Europa»

2 minutos

Bruselas, 11 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reunió este jueves con el recién elegido primer ministro de la República Checa, el trumpista Andrej Babis, y le agradeció «su apoyo para impulsar la competitividad en Europa» después de que el checo pidiera esta semana más medidas de austeridad por parte de la Unión Europea (UE).

«Buen encuentro con (Andrej Babis). Agradezco su apoyo para impulsar la competitividad de Europa», dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales junto a una foto de ambos estrechándose la mano.

El magnate populista checo, un declarado admirador de Donald Trump, volvió este martes a ocupar la jefatura del Gobierno en República Checa, esta vez en coalición con dos formaciones eurocríticas, y se estrenó con una petición a la UE de más medidas de austeridad.

Asimismo, Von der Leyen añadió que durante su encuentro también hablaron sobre «el fortalecimiento de Ucrania en su camino hacia una paz justa y duradera. Porque la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa», y aseguró «continuaremos esta labor en el Consejo Europeo la próxima semana».

El regreso de Babis, quien ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, puede alinear a Praga con las posiciones prorrusas y eurocríticas del gobierno húngaro, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán, al que considera su aliado.

Babis ha prometido reducir el apoyo militar a Ucrania y puso en duda las ayudas comunitarias a este país, en medio del debate sobre la posible utilización de 140.000 millones de activos rusos congelados para sostener al Gobierno en Kiev. EFE

