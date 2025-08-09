The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen dice que su apoyo al pueblo bielorruso «sigue siendo firme”

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 9 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado, con motivo del 5º aniversario de las multitudinarias protestas en Bielorrusia contra el fraude electoral, que su apoyo al pueblo bielorruso y a sus aspiraciones democráticas “sigue siendo firme”.

“Cinco años después de las elecciones fraudulentas en Bielorrusia, nuestro apoyo al pueblo bielorruso sigue siendo firme. No cejaremos en nuestro empeño hasta que todos y cada uno de los más de 1.000 presos políticos sean liberados. Hasta que se cumplan las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso”, dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

Las elecciones de agosto de 2020 condujeron a la reelección como presidente de Alexander Lukashenko, quien lleva en el poder desde 1994, y desencadenaron una serie de protestas en el país donde miles de personas salieron a la calle exigiendo unas elecciones libres.

“Seguimos apoyando a la sociedad civil, a los medios de comunicación independientes, a los defensores de los derechos humanos y a las fuerzas democráticas bielorrusas,” prosiguió la mandataria europea.

“Cuando llegue el momento de la transición democrática, la Unión Europea estará preparada. Mantenemos nuestro compromiso de movilizar un paquete de ayuda de 3.000 millones de euros para una Bielorrusia democrática”, añadió.

Y concluyó: “que llegue pronto el día en que sus esperanzas de un futuro libre y democrático se hagan finalmente realidad”.

A finales de junio, Minsk liberó al principal opositor a Lukashenko, Serguéi Tijanovski, y a otros 13 presos políticos después de la visita del enviado estadounidense Keith Kellog.

Tijanovski fue encarcelado en 2021 por «organizar disturbios masivos, incitar al odio e impulsar acciones que alteran gravemente el orden público», en relación con las protestas desatadas en 2020 tras la reelección de Lukashenko entre acusaciones de fraude.

Las masivas protestas, que reclamaban la victoria electoral de la esposa de Tijanovski, Tatiana Tijanóvskaya, se reprimieron con la ayuda de las fuerzas de seguridad rusas.

Lukashenko descartó este jueves en una entrevista con la revista estadounidense ‘Time’ la posibilidad de nombrar a su hijo Nikolái como sucesor. EFE

par/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
34 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR