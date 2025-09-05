Von der Leyen habla con Lula del acuerdo UE-Mercosur y de la próxima cumbre del clima



Bruselas, 5 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compartió este viernes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el «interés común» de ambos en avanzar hacia la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, para el que Bruselas acaba de proponer la fórmula de ratificación y podría firmarse antes de que acabe el año.

«Excelente llamada con @LulaOficial hoy sobre nuestro interés común en avanzar en el acuerdo UE-Mercosur. Esta es una señal importante de nuestra asociación fuerte y de nuestro compromiso por avanzar en el multilateralismo», dijo Von der Leyen en redes sociales.

La Comisión Europea propuso este miércoles un pacto provisional que permita aplicar «cuanto antes» la parte comercial del acuerdo con el Mercosur, lo que hace posible completar su ratificación sin que tenga que aprobarse individualmente por cada Estado miembro.

Según el mandatario brasileño, esta fórmula permitirá que el acuerdo se firme este año.

Por otro lado, Von der Leyen transmitió a Lula que la UE apoya plenamente los esfuerzos de Brasil para preparar la próxima cumbre del clima de Naciones Unidas (COP30) y aseguró que, con el liderazgo del país sudamericano en el sector de los mercados de carbono, Belém (la ciudad que acoge el encuentro) debería convertirse en «un auténtico hito para el planeta». EFE

