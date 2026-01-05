Wadephul habla de situación compleja y confía en elecciones libres en Venezuela

Riga, 5 ene (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, habló este lunes de una «situación compleja» al referirse a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y a la cuestión del derecho internacional, aunque subrayó que si los acontecimientos llevan a la celebración de elecciones libres en ese país sería «un buen avance».

«Es una situación compleja que también exige un análisis minucioso por parte de todos nosotros. Este análisis aún no ha concluido. Por supuesto, incluye aspectos del derecho internacional», declaró durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo lituano, Kęstutis Budrys.

En este sentido, aludió a la declaración de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de la que dijo que subraya los aspectos del derecho internacional y formula la posición común europea al respecto.

«Por supuesto, seguiremos debatiendo estas cuestiones con Estados Unidos y seguimos teniendo preguntas al respecto», matizó, no obstante.

Según Wadephul, en lo que hay que centrar la atención ahora es en que se encuentre, de acuerdo con el derecho internacional, un camino hacia el futuro democrático de Venezuela.

Agregó que sólo la población venezolana puede decidir sobre su futuro y «debería tener la oportunidad de hacerlo lo antes posible y, por supuesto, de acuerdo con las normas internacionales consolidadas del derecho y la democracia».

Si los acontecimientos actuales conducen a que se puedan celebrar elecciones libres e independientes «entonces sería un buen avance», dijo, aunque aseguró que Alemania no elude la cuestión del derecho internacional, que siempre está presente, y sobre la cual habrá que mantener más conversaciones, reiteró.

«Pero también es cierto que lo que hizo el señor (Nicolás) Maduro fue un régimen criminal que ignoró la voluntad del pueblo venezolano. No es el presidente legítimamente elegido», enfatizó Wadephul, y recordó que en los últimos diez años unos ocho millones de personas, la quinta parte de la población, ha abandonado Venezuela, «lo cual demuestra ya que no era un gobierno respaldado por el pueblo».

Al mismo tiempo, el ministro subrayó la necesidad de ver el panorama general en lo que respecta a América Latina al referirse al «fuerte compromiso» de China y Rusia no sólo en Venezuela, sino también en otros países.

En este sentido, y si se quisiera juzgar según el derecho internacional qué medios se han utilizado allí, en particular por parte de Rusia, habría que plantear preguntas al menos igual de críticas, añadió al hablar de «una estabilización de un régimen injusto».

Por su parte, Budrys aseguró que la UE no se ha mantenido al margen en lo que respecta a las reacciones a lo ocurrido en Venezuela y que la declaración de Kallas, que cuenta con el apoyo de 26 Estados miembros, entre ellos Lituania y Alemania, formula las posiciones más importantes en lo que respecta a la evaluación y a las perspectivas de futuro para Venezuela.

Budrys recordó que Lituania no ha reconocido la legitimidad del gobierno de Maduro y que ha observado la represión contra la población de Venezuela y cómo los carteles criminales internacionales operan allí y socavan la seguridad de Estados Unidos y de Venezuela.

«En cuanto a la situación actual, esperamos que el proceso se desarrolle de conformidad con el derecho internacional y que la transición sea ordenada y segura. Eso es lo que desean los venezolanos, la población», dijo.

En este sentido, expresó su apoyo al pueblo venezolano y aludió a la oportunidad que se les ofrece para «volver a la senda de la estabilidad y recuperar la normalidad en el país».

El ministro también dijo que no veía las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela como una señal de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en violación del derecho internacional, estuviera de algún modo justificada.

En Ucrania, «un gobierno ucraniano legítimamente elegido se ha convertido en el objetivo de una agresión militar por parte de Rusia. Y simplemente no se puede comparar la situación allí (con la de Venezuela)», dijo Budrys. EFE

