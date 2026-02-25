Wall Street abre en verde pendiente de los resultados de Nvidia

2 minutos

Nueva York, 25 feb (EFE).- Wall Street abrió en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, crecía un 0,44 % mientras los inversores estudian atentamente el impacto del auge de la inteligencia artificial (IA) a la espera de los resultados del gigante de chips Nvidia, que dará a conocer al cierre de la jornada.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 218 puntos, hasta los 49.392 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,53 %, hasta los 6.926; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,78 %, hasta los 23.042.

La publicación de los resultados de Nvidia, diseñador de chips en el centro de la carrera por liderar el IA, centrará la atención de la jornada bursátil, especialmente después de la venta masiva de acciones en el sector del pasado lunes. La compañía iniciaba la jornada subiendo un 1,75 %.

Las acciones del fabricante de ordenadores HP caían un 1,76 % después de que anunciara un aumento en el coste de los chips de memoria de sus ordenadores que afectaría a sus resultados anuales.

El proveedor de software Workday caía un 5,18 % tras publicar previsiones de crecimiento más débiles de lo esperado.

Los títulos de Paramount Skydance se mantenían estables después de que este martes enviara una nueva oferta a Warner Bros. Discovery (WBD) valorada en 31 dólares por acción, en un intento por competir con el acuerdo de venta que el legendario estudio tiene con Netflix, que se sitúa en 27,75 dólares por acción.

Además, Paramount presentará resultados al cierre de la Bolsa de Nueva York.

En cambio, Netflix subía un 2,93 %. EFE

ecs/rod