The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Wall Street abre mixto con AMD disparada tras acuerdo con OpenAI

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 6 oct (EFE).- Wall Street abrió este lunes en terreno mixto una sesión cuyo arranque estuvo marcado por el anuncio del fabricante estadounidense de semiconductores AMD, que comenzará a suministrar sus chips a OpenAI.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,05 %, el S&P 500 subía un 0,27 % y el Nasdaq avanzaba un 0,48 %.

El S&P 500 y el Nasdaq vienen de su cuarta semana de avance dentro del ciclo de las últimas cinco, con un alza del 1,1 % y del 1,3 %, respectivamente. El Dow Jones, además, subió por tercera vez en cuatro semanas, con un aumento del 1,1 %.

De acuerdo a un comunicado emitido por las dos compañías, AMD proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, y también proveerá a la empresa de Sam Altman con 6 gigavatios de potencia de procesamiento para la infraestructura de IA de «próxima generación» de OpenAI.

AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10% de la compañía.

En la apertura, la cotización de AMD se disparaba un 28 % por ese acuerdo de asociación.

«Esto forma parte de la estrategia de OpenAI de diversificar su infraestructura de computación de IA para implementaciones a gran escala. Esta es otra señal de que la carrera armamentística de la IA se está intensificando entre las grandes tecnológicas, con AMD uniéndose ahora a la fiesta», afirmó hoy el analista Dan Ives de Wedbush Securities.

Por otra parte, el cierre del Gobierno estadounidense no parece haber afectado hasta el momento a los parqués, si bien algunos analistas advierten de que si la situación se prolonga, la incertidumbre comenzaría a apoderarse del ánimo de los inversores.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 1,41 % en el inicio, hasta los 61,74 dólares el barril, después de que el aumento de producción previsto por la OPEP+ para noviembre fuera más moderado de lo previsto, lo que atenuó algunas preocupaciones sobre el incremento de la oferta. EFE

gac/jco/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR