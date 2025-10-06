Wall Street abre mixto con AMD disparada tras acuerdo con OpenAI

2 minutos

Nueva York, 6 oct (EFE).- Wall Street abrió este lunes en terreno mixto una sesión cuyo arranque estuvo marcado por el anuncio del fabricante estadounidense de semiconductores AMD, que comenzará a suministrar sus chips a OpenAI.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,05 %, el S&P 500 subía un 0,27 % y el Nasdaq avanzaba un 0,48 %.

El S&P 500 y el Nasdaq vienen de su cuarta semana de avance dentro del ciclo de las últimas cinco, con un alza del 1,1 % y del 1,3 %, respectivamente. El Dow Jones, además, subió por tercera vez en cuatro semanas, con un aumento del 1,1 %.

De acuerdo a un comunicado emitido por las dos compañías, AMD proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, y también proveerá a la empresa de Sam Altman con 6 gigavatios de potencia de procesamiento para la infraestructura de IA de «próxima generación» de OpenAI.

AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10% de la compañía.

En la apertura, la cotización de AMD se disparaba un 28 % por ese acuerdo de asociación.

«Esto forma parte de la estrategia de OpenAI de diversificar su infraestructura de computación de IA para implementaciones a gran escala. Esta es otra señal de que la carrera armamentística de la IA se está intensificando entre las grandes tecnológicas, con AMD uniéndose ahora a la fiesta», afirmó hoy el analista Dan Ives de Wedbush Securities.

Por otra parte, el cierre del Gobierno estadounidense no parece haber afectado hasta el momento a los parqués, si bien algunos analistas advierten de que si la situación se prolonga, la incertidumbre comenzaría a apoderarse del ánimo de los inversores.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 1,41 % en el inicio, hasta los 61,74 dólares el barril, después de que el aumento de producción previsto por la OPEP+ para noviembre fuera más moderado de lo previsto, lo que atenuó algunas preocupaciones sobre el incremento de la oferta. EFE

gac/jco/psh