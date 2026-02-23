Wall Street amplía pérdidas a media sesión ante incertidumbre por los aranceles de Trump

Nueva York, 23 feb (EFE).- Wall Street ampliaba las pérdidas a media sesión este lunes, en una reacción negativa al arancel global del 15 % anunciado el sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el revés del Supremo a su política arancelaria.

A media sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de industriales cedía un 1,46 %, el selectivo S&P 500 bajaba un 1,01 % y el índice Nasdaq recortaba aun 1,15 %.

Según los analistas, la bolsa apostaba por las ventas después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. tumbara el pasado viernes parte de la política arancelaria de Trump, y de que el mandatario elevara el sábado su arancel global del 10 al 15 %.

El Supremo dictó que el Gobierno de Estados Unidos se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales, que Trump denomina «recíprocos», lo que ha generado incertidumbre respecto a las consecuencias.

«No esperamos que las empresas estadounidenses reviertan repentinamente los aumentos de precios que ya se han aplicado», opinaba hoy en una nota el analista Jack Janasiewicz, gestor de carteras en Natixis IM Solution.

La volatilidad, medida por el índice Vix, el «indicador del miedo», se disparaba en torno al 11 % esta tarde, hasta unos 21 puntos, aún así lejos del pico de unos 60 puntos que alcanzó tras el anuncio original de los aranceles el 2 de abril de 2025, «Día de la Liberación».

«El tira y afloja de los aranceles probablemente será un tema de distracción para los mercados el resto del año, aunque con menos volatilidad que el ‘shock’ inicial del pasado abril», secundó Michael Landsberg, jefe de inversión de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Los sectores más perjudicados a mitad de jornada eran el financiero (-3 %), el de bienes no esenciales (-2,7 %) y el industrial (-1,3 %).

Los inversores acudían a activos refugio como el oro, cuyos futuros se disparaban un 3 %, hasta 5.231 dólares la onza, y los bonos del Tesoro, cuyos rendimientos a 10 años bajaban al 4,029 %.

El dólar, por su parte, se debilitaba frente a otras divisas como el euro, que se cambiaba a 1,18 dólares esta tarde. EFE

