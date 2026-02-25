WBD recibe una oferta de compra mejorada de Paramount que puede afectar al acuerdo con Netflix

Warner Bros Discovery (WBD) dijo el martes que Paramount Skydance presentó una propuesta de compra mejorada que podría llevar al grupo de cine y televisión a reconsiderar su acuerdo previo con Netflix.

La nueva oferta de adquisición es el último capítulo de una saga con impacto en Hollywood y en los medios de comunicación estadounidenses, seguida de cerca por el presidente Donald Trump.

La junta directiva de WBD señaló el martes en un comunicado que la nueva propuesta de Paramount «podría razonablemente esperarse que conduzca» a una oferta superior al acuerdo existente con Netflix, pero aún no se ha pronunciado formalmente.

Paramount ofrece ahora 31 dólares por acción de WBD, frente a los 30 anteriores. Incluyendo la deuda de WBD, eso supone una valoración total de 110.000 millones de dólares.

Paramount también propone cubrir la comisión por ruptura de 2.800 millones de dólares que WBD debería pagar a Netflix si se retirara del acuerdo. Y promete 7.000 millones de dólares a Warner en caso de que la operación con Paramount no se cierre debido a obstáculos regulatorios.

La oferta de Netflix no incluye los activos televisivos de los estudios Warner Bros, como CNN y Discovery, que pasarían a una nueva compañía cotizada en bolsa si el acuerdo entre WBD y el gigante del streaming se concreta.

La junta directiva de WBD subrayó que aún no ha concluido que la oferta de Paramount sea superior a la de Netflix.

Si WBD aceptara la oferta de Paramount, Netflix dispondría de cuatro días hábiles para presentar una contraoferta.

Más temprano el martes, WBD dijo que Paramount le había hecho una nueva oferta, pero afirmó que su acuerdo con Netflix «sigue vigente» y que los miembros de la junta seguían inclinándose «a favor de la operación con Netflix».

Por ahora, WBD continuará en conversaciones con Paramount y se aconsejó a los accionistas de WBD no tomar ninguna medida mientras la revisión está en curso.

Netflix ofrece 83.000 millones de dólares por su fusión más limitada, pero se prevé que esté dispuesta a elevar su oferta para acercarse más a la nueva propuesta de Paramount.

Paramount está dirigida por David Ellison y la operación se financia en gran medida con el dinero de su padre, el magnate de Oracle Larry Ellison, cercano a Trump.

Trump ha dicho que estará «involucrado» en cualquier decisión sobre la fusión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa actualmente la adquisición propuesta por Netflix.

Una victoria de Paramount haría que el canal de noticias CNN, a menudo cuestionado por Trump, pasara a estar bajo el control de la familia Ellison. Paramount ya fue criticado luego de adquirir CBS, lo cual habría traído cambios más del agrado del gobierno de Trump.

Por su parte, en una entrevista con BBC Radio 4, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que «este es un acuerdo comercial, no es un acuerdo político».

