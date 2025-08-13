Weinstein será juzgado por tercera vez en Nueva York tras anularse el juicio por violación
Nueva York, 13 ago (EFE).- El exproductor cinematográfico Harvey Weinstein será juzgado por tercera vez en Nueva York por el caso de agresión sexual a la actriz Jessica Mann, juicio que tendrá lugar este año en fecha aún no especificada, según indicó este miércoles el juez Curtis Farber.
Hace dos meses, el juez Farber del Tribunal Supremo del estado de Nueva York declaró nulo el juicio por violación en tercer grado que enfrentaba en dicha ciudad el cofundador del estudio Miramax en relación con la denuncia de Mann, después de que el presidente del jurado reportara amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel. EFE
