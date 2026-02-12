WhatsApp denuncia que Moscú intenta bloquearle totalmente en favor de una apliación rusa

Moscú, 12 feb (EFE).- La red de mensajería instantánea WhatsApp, que tiene más de 100 millones de usuarios en Rusia, denunció hoy el intento de las autoridades del país de bloquearle totalmente para abrirle paso a MAX, una aplicación rusa similar, hecho que calificó como un «retroceso».

«Hoy las autoridades rusas intentaron bloquear totalmente WhatsApp en un intento de obligar a la gente a pasarse a la aplicación estatal y no protegida contra la vigilancia», señaló esta compañía de mensajería, que pertenece al conglomerado de Meta (Facebook).

Según esta red, «los esfuerzos para aislar a más de 100 millones de usuarios sin derecho a una comunicación privada y segura, es un e retroceso, que puede solo conducir al deterioro de la seguridad de la gente en Rusia».

«Continuamos haciendo todo lo posible para que los usuarios se mantengan comunicados», zanjó WhatsApp.

La víspera, el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, excluyó los dominios de WhatsApp, YouTube y varios medios independientes que trabajan en Rusia del registro del Sistema Nacional DNS, lo cual implica de hecho el bloqueo total.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó a la agencia rusa TASS que si WhatsApp «inicia el diálogo con las autoridades rusas (…) entonces habrá una posibilidad de llegar a un acuerdo».

«Si la corporación insiste en su posición intransigente y continúa mostrando su total indisposición a orientarse a la legislación rusa, entonces no hay chance alguno», zanjó.

Los usuarios de WhatsApp, que no pueden hacer llamadas desde hace varios meses, al igual que los de Telegram, se topan desde finales de noviembre de 2025 con dificultades para enviar vídeos y fotos.

La limitación de la velocidad de la red alcanzó hasta el 80 %, de forma que en muchos teléfonos era imposible enviar mensajes y había que recurrir a su versión de ordenador (WhatsApp Web).

Roscomnadzor, que comenzó a restringir paulatinamente el funcionamiento de WhatsApp en agosto pasado, ya había alertado que «en caso de que no se cumplan las exigencias de la legislación rusa por parte del navegador, será totalmente bloqueado».

El bloqueo de WhatsApp tiene lugar casi al unísono con las nuevas restricciones que afectan desde hace varios días a Telegram. EFE

