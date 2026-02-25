Xi defiende ante Merz que China apoya una Europa «independiente y autosuficiente»

Pekín, 25 feb (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que su país apoya una Europa «independiente y autosuficiente», en una reunión marcada por las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea y en un momento de redefinición de las relaciones transatlánticas.

Durante el encuentro, celebrado en la residencia estatal de Diaoyutai, Xi sostuvo que China y Alemania, como segunda y tercera economías del mundo, deben reforzar la comunicación estratégica y la confianza mutua ante los «cambios más profundos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», y abogó por impulsar nuevos avances en la asociación estratégica integral entre ambos países.

El mandatario chino planteó que ambas partes actúen como «socios fiables», al tiempo que llamó a preservar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, según un comunicado difundido por la Cancillería china

También abogó para que China y Alemania se apoyen mutuamente en ámbitos como la digitalización y la inteligencia artificial, y fortalezcan como aliados los intercambios entre sus sociedades.

Xi defendió asimismo que Pekín y Berlín deben situarse «en la primera línea» en la defensa del multilateralismo, del sistema internacional centrado en la ONU y del libre comercio, en un contexto de transformaciones globales aceleradas.

Por su parte, Merz reafirmó, según la nota oficial, la voluntad de profundizar la cooperación bilateral, además de apostar por reforzar el diálogo y la colaboración entre la Unión Europea y China.

Medios alemanes que acompañan al canciller informaron de que Merz trasladó también a Xi que existe una «gran oportunidad» para establecer una buena relación personal y reactivar mecanismos como las consultas gubernamentales bilaterales, iniciadas en 2011 y que no se celebran desde 2023.

El mandatario germano habría defendido asimismo que ambas economías, como dos de las mayores potencias industriales del mundo, comparten una «gran responsabilidad» en un entorno internacional complejo.

Merz abordó también, de acuerdo a la prensa que viaja con él, cuestiones sensibles como el creciente déficit comercial, las restricciones a la exportación de materias primas estratégicas y la necesidad de garantizar una competencia «justa y transparente», asuntos a los que el comunicado oficial chino no hace referencia.

Los dos dirigentes intercambiaron también opiniones sobre la guerra en Ucrania, sobre la que Xi reiteró que la salida pasa por el diálogo y la negociación, con participación igualitaria de todas las partes y atendiendo a sus «preocupaciones legítimas de seguridad». EFE

