Xi defiende una Europa «independiente y autosuficiente» en presencia de Friedrich Merz

Pekín, 25 feb (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que su país apoya una Europa «independiente y autosuficiente», en una reunión marcada por las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea y en un momento de redefinición de las relaciones transatlánticas.

Durante el encuentro, celebrado en la residencia estatal de Diaoyutai, Xi sostuvo que China y Alemania, como segunda y tercera economías del mundo, deben reforzar la comunicación estratégica y la confianza mutua ante los «cambios más profundos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», y abogó por impulsar nuevos avances en la asociación estratégica integral entre ambos países.

El mandatario chino planteó que ambas partes actúen como «socios fiables», al tiempo que llamó a preservar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

También abogó por que China y Alemania se apoyen mutuamente en ámbitos como la digitalización y la inteligencia artificial, y por que fortalezcan como aliados los intercambios entre sus sociedades, EFE

