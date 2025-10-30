Xi dice que China no busca desafiar a nadie y se centra en su desarrollo

1 minuto

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este jueves que China “nunca busca desafiar ni reemplazar a ningún país” y que su prioridad es “hacer bien su propio trabajo y centrarse en su desarrollo”.

Xi hizo estas declaraciones durante su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur, en el que ambos abordaron la cooperación económica y la relación bilateral, según un comunicado de la agencia de noticias Xinhua. EFE

gbm-er/lcl/lab