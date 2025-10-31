Xi llama a «proteger conjuntamente» el libre comercio al inicio de la cumbre de APEC

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, llamó este viernes a «proteger conjuntamente» el libre comercio y presentó un plan para promover una globalización «beneficiosa e inclusiva», según la agencia Xinhua, en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Corea del Sur, donde ayer estuvo su par de EE.UU., Donald Trump.

El mandatario chino, centro de atención de la cumbre en ausencia de Trump, defendió la necesidad de crear un «entorno económico regional abierto y promover el comercio, la liberalización y la facilitación de las inversiones».

China «no cerrará sus puertas al mundo exterior, sino que las abrirá aún más», añadió Xi según Xinhua, antes de avanzar una propuesta de cinco puntos para promover «una globalización económica inclusiva y beneficiosa».

Entre el plan detallado por Xi destaca su llamamiento a «impulsar y fortalecer» la formación en el futuro del Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico, una iniciativa de hace tiempo de difícil materialización por el pulso entre China y Estados Unidos, entre otros motivos.

El presidente chino también promovió el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, creado en 2013 y con el que Pekín ha financiado millonarios proyectos de infraestructura en todo el mundo aumentando su influencia.

«China cooperará con todas las partes para impulsar una cooperación de alta calidad en el marco de la iniciativa», dijo Xi.

La cumbre se desarrolla en ausencia de Trump, que el jueves partió de Corea del Sur tras reunirse con Xi y llegar a una serie de acuerdos que suponen una cierta desescalada en la guerra comercial entre las potencias, con rebajas arancelarias, levantamiento de restricciones a exportaciones y el acercamiento en asuntos como Ucrania.

Además de Lee y Xi, se encuentran en una cumbre que se extenderá hasta el sábado la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el presidente de Chile y único mandatario latinoamericano de la cumbre, Gabriel Boric, y su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr.; así como el primer ministro canadiense, Mark Carney, entre otros líderes.

Más allá de la cumbre, buena parte de la atención está centrada en las reuniones bilaterales entre los líderes, y especialmente en lo que haga el mandatario chino.

Xi tiene previsto este viernes un encuentro bilateral con Carney y mañana sábado otro con Lee, mientras que un anticipado cara a cara con Takaichi todavía no ha sido confirmado por ambas partes.

Fundada en 1989 con el objetivo de fomentar la integración comercial, la APEC agrupa a 21 territorios de Asia y América bañados por el océano Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. EFE

