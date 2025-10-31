Xi llama a «proteger conjuntamente» el libre comercio en APEC tras la partida de Trump

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, llamó este viernes a «proteger conjuntamente» el libre comercio y presentó un plan para promover una globalización «beneficiosa e inclusiva», según la agencia Xinhua, en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), celebrado en Corea del Sur, de donde ayer se marchó su par de EE.UU., Donald Trump. EFE

