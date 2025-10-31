Xi se presenta como defensor del libre comercio en una cumbre de APEC sin Trump

David Asta Alares

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, se presentó este viernes como defensor del libre comercio ante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, donde se reunió con otros líderes mundiales en ausencia de su par estadounidense, Donald Trump.

El foco de atención durante la primera jornada de la cumbre de líderes, que concluirá este sábado en la ciudad meridional de Gyeongju, giró en torno a las bilaterales mantenidas por Xi con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el mandatario canadiense, Mark Carney.

El presidente chileno y único líder latinoamericano en la cumbre, Gabriel Boric, subrayó por su parte el compromiso de su país con el multilateralismo y se reunió con el mandatario anfitrión, Lee Jae-myung.

Libre comercio frente a la guerra comercial

En sus declaraciones durante la apertura de la cumbre de APEC, Xi defendió la necesidad de crear un «entorno económico regional abierto y promover el comercio, la liberalización y la facilitación de las inversiones».

China «no cerrará sus puertas al mundo exterior, sino que las abrirá aún más», añadió Xi, según Xinhua, antes de avanzar una vaga propuesta de cinco puntos para promover «una globalización económica inclusiva y beneficiosa».

El mandatario chino celebró hoy una reunión con la recién elegida primera ministra japonesa, en la que la líder conservadora aseguró estar dispuesta a promover una relación «mutuamente beneficiosa» reduciendo los «varios» puntos de fricción que los separan, como las disputas por territorios del mar de China Oriental.

«Tanto Japón como China tienen importantes responsabilidades para la paz y la prosperidad de la región y la comunidad internacional», aseguró Takaichi ante Xi, en declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Xi también se reunió con Mark Carney, primer ministro de Canadá, país que intenta reducir su dependencia económica de Washington en medio de ataques arancelarios y de enmendar sus relaciones bilaterales con Pekín, deterioradas en los últimos años.

La disposición de Ottawa para impulsar los vínculos «de manera pragmática y constructiva» fue valorada positivamente por Xi, según Xinhua, quien expresó su voluntad de que el encuentro sirva como punto de partida para devolver las relaciones bilaterales a una senda «saludable, estable y sostenible».

Boric destaca su compromiso con el multilateralismo

Por su parte, Boric mantuvo también una apretada agenda en la primera jornada de APEC, un evento en el que destacó el compromiso de su país con el multilateralismo.

«En esta APEC, las economías aquí presentes nos manifestamos muy firmemente a favor del multilateralismo, no en contra de un país, no en contra de una medida específica sino a favor del multilateralismo», aseguró.

El líder latinoamericano acordó con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos como la innovación y la cultura, al tiempo que Seúl expresó que considera que Chile se está consolidando como un socio clave en América Latina.

Boric, junto con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el mandatario de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, anunció este viernes el inicio de negociaciones para un nuevo Acuerdo de Asociación para una Economía Verde (GEPA, por sus siglas en inglés).

Ausencia de Trump

Trump fue el gran ausente en el arranque de la cumbre. Tras reunirse el jueves con Xi en la vecina ciudad costera de Busan, cuando acordaron una tregua comercial de un año de algunas medidas, el republicano emprendió el camino de vuelta a Washington ese mismo día y sin esperar al arranque de la cumbre de APEC.

La tarea de presentar el punto de vista de Washington recayó sobre el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien defendió el «reajuste comercial» de su país en medio de la ofensiva tarifaria de Washington.

«Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está reequilibrando sus relaciones comerciales para construir una base más sólida para el crecimiento mundial», dijo Bessent en la reunión de apertura de la cumbre. EFE

