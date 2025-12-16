Xiomara Castro afirma que se gesta «un golpe» contra su gobierno

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta «un golpe» contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones» del pasado 30 de noviembre.

«Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno», señaló Castro en un mensaje en la red social X. EFE

