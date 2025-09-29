The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Y llega la reina Taylor Swift, con disco y película, la cita imprescindible de la semana

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Redacción Internacional, 29 sep (EFE).- Cuando Taylor Swift saca un disco nuevo, no hay ninguna otra noticia cultural que le pueda hacer sombra. Y esta semana, el viernes 3 de octubre, no solo lanza álbum -‘The Life of a Showgirl’-, sino que lo acompaña con una especie de película que estará en salas tan solo tres días.

‘The Life of a Showgirl’, inspirado en ‘The Eras Tour’

El 13 de agosto, la reina actual del pop, Taylor Swift, sorprendió a sus ‘fans’ anunciando un nuevo disco para el 3 de octubre, ‘The Life of a Showgirl’, inspirado en su exitosa gira mundial ‘The Eras Tour’ y con una colaboración junto a otra de las ídolos musicales del momento, Sabrina Carpenter.

Serán doce temas que tratan «sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante», explicó entonces la cantante, que poco después anunció además el estreno de un proyecto audiovisual, ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’.

Una «fiesta especial» de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento del álbum, que se proyectará en más de 8.000 cines de más de 50 países entre los días 3 y 5 de octubre. La expectativa es enorme, como todo lo que rodea a la cantante estadounidense.

Las nuevas propuestas de moda desde París

La Paris Fashion Week llega esta semana -del 19 de septiembre al 7 de octubre- con las propuestas de moda femenina de prét-à-porter para la primavera/verano de 2026. Casas como Balenciaga, Saint Laurent, Louis Vuitton, Lanvin, Stella McCartney, Dior, Tom Ford, Balmain, Rick Owens, Schiaparelli, Loewe o Victoria Beckham presentarán sus colecciones y marcarán las tendencias futuras. Una semana en la que se producirá el debut de Jonathan Anderson en Dior o de Jack McCollough y Lázaro Hernández en Loewe.

‘Los nuevos’, la nueva novela de Pedro Mairal

Nueve años después de ‘La uruguaya’, un libro que consiguió un éxito mundial y que fue llevado al cine, el uruguayo Pedro Mairal regresa a la novela con ‘Los nuevos’, un retrato del paso de la adolescencia a la edad adulta que sale a la venta el 1 de octubre.

«Hay un momento anfibio de la vida en que ya no somos adolescentes y tampoco somos adultos todavía. ¿Entonces qué somos? ¿Los nuevos?». Así presenta el autor en una nota de la editorial Destino su nueva novela, un título perfecto para comenzar con buena literatura el último trimestre del año.

‘The Smashing Machine’, la transformación de ‘La roca’

Esta semana llega a los cines de todo el mundo ‘The Smashing Machine’, un filme dirigido por un cineasta de culto, Benny Safdie, y protagonizada nada menos que por Swayne ‘La roca’ Johnson. A priori, un filme fácil para el actor, porque hace de luchador, el mundo al que se dedicaba antes de la interpretación. Pero es un retrato profundo y complejo de un personaje real, Mark Kerr, con el que quiere dar un giro radical a su carrera en el cine. EFE

agf/rf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR