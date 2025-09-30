The Swiss voice in the world since 1935
Yihad Islámica rechaza el plan de Trump, «receta para continuar agresión contra» Palestina

Jerusalén, 30 de sep (EFE).- La Yihad Islámica expresó anoche su rechazo al «plan de paz» impulsado por Estados Unidos y al que se ha sumado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, porque considera que «es una receta para continuar la agresión contra el pueblo palestino».

«Lo anunciado en la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu es un acuerdo estadounidense-israelí, una expresión de la postura completa de Israel y una fórmula para la agresión continua contra el pueblo palestino», criticó anoche el líder de la Yihad Islámica palestina, Ziyad al Nakhalah, en su canal de telegram.

Para Nakhalah, Israel con esta nueva propuesta está intentando «imponer a través de Estados Unidos, lo que no ha podido lograr mediante la guerra», que asegura es «una fórmula para una explosión regional».

Es el primer ‘no’ que anuncia una de las facciones islamista de Gaza, que también retiene a parte de los 48 rehenes que siguen en la franja, mientras que Hamás dijo en las últimas horas que estudian la propuesta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes un «plan de paz» para Gaza que contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el presidente de Estados Unidos, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, sobre lo que no se han dado detalles.

Trump detalló su propuesta de 20 puntos tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó su apoyo a la iniciativa porque, dijo, coincide con los objetivos de su ofensiva sobre el enclave.

El dirigente israelí advirtió que si Hamás no lo acepta cuenta con el visto bueno de Trump para «acabar el trabajo» en la ya muy devastada Franja de Gaza. EFE

