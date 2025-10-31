Youtube TV deja de emitir canales de Disney tras el fracaso para firmar un nuevo acuerdo

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Youtube TV ha dejado de emitir a partir de este viernes los canales propiedad del coloso del entretenimiento The Walt Disney, incluidos ABC y ESPN, después de que fracasaran las negociaciones entre ambas partes para lograr un nuevo acuerdo.

«Hemos estado trabajando de buena fe para negociar un acuerdo con Disney que les pague de manera justa por su contenido en YouTube TV. Desafortunadamente, Disney propone condiciones económicas costosas que aumentarían los precios para los clientes de YouTube TV y les ofrecerían menos opciones, beneficiando a sus propios productos de televisión en directo», indicó Youtube en un escrito.

La plataforma pidió a la colaboración de su contraparte para «llegar a un acuerdo justo que permita que sus canales vuelvan a estar disponibles en YouTube TV».

Sin un nuevo convenio, los suscriptores de Youtube TV dejarán de tener acceso a una programación que incluye «la mejor selección de deportes en vivo, con la NFL, la NBA y el fútbol americano universitario como principales atractivos, con 13 de los 25 mejores equipos universitarios jugando este fin de semana», indicó por su parte un portador de Disney al que tuvo acceso Deadline.

La plataforma propiedad de Google «está utilizando su dominio del mercado para eliminar la competencia y socavar los términos estándar de la industria que hemos negociado con éxito con todos los demás distribuidores», sentenció.

Disney supone el último conglomerado mediático en enfrentarse a Google por Youtube TV este año, siguiendo los pasos de otros grandes del sector como Paramount, ahora propiedad de Skydance, con quienes alcanzaron un nuevo acuerdo sin restricciones de transmisión tras tensas negociaciones.

En contraste, la plataforma dejó de retransmitir Univisión y otras cadenas de TelevisaUnivisión a finales de septiembre tras no lograr un nuevo acuerdo. EFE

