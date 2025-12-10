The Swiss voice in the world since 1935
Zelaya dice que «acta por acta» las presidenciales» de Honduras las gana Nasralla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 9 dic (EFE).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), dijo este martes que según el conteo nacional de actas presidenciales que tiene ese partido, el candidato opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal, gana las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum», escribió Zelaya en la red social X. EFE

