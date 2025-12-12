Zelenski anuncia nuevos contactos en Alemania y EE.UU. sobre seguridad y reconstrucción

2 minutos

Kiev, 12 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes nuevos contactos sobre el fin de la guerra con sus socios que tendrán lugar en Alemania y Estados Unidos y se centrarán respectivamente en las garantías de seguridad que pide Kiev para la posguerra y en la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto.

“En Alemania están en marcha los preparativos para el trabajo de nuestro grupo militar centrado en los detalles de las garantías de seguridad para Ucrania”, escribió en X Zelenski, que agregó que la delegación de Kiev estará liderada por el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov.

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes que recibirá el lunes a Zelenski para hablar de las negociaciones de paz. Otros jefes de Estado y de Gobierno europeos y los máximos responsables de la UE y la OTAN se sumarán ese mismo día a las conversaciones.

Sobre las reuniones que tendrán lugar en EE.UU., Zelenski dijo que la delegación ucraniana estará liderada por la primera ministra, Yulia Sviridenko, y por el viceprimer ministro, Tarás Kachka.

El equipo negociador ucraniano ya ha empezado este viernes su trabajo en EE.UU., donde trata con los representantes de Washington cuestiones relacionadas con la economía, la reconstrucción y las inversiones para el período de posguerra.

Zelenski dijo, además, que una tercera línea de contactos entre los consejeros de seguridad de los países implicados en el proceso está constantemente abierta y también estuvo activa el viernes.

Ucrania está representada en ese grupo de trabajo por el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov. EFE

