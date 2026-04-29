Zelenski cifra en hasta 43 % la caída de flujo de crudo en puertos rusos atacados por Kiev

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Kiev, 29 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que el tránsito de productos petroleros ha caído hasta en un 43 % en los puertos de Rusia atacados recientemente por Ucrania, citando información recibida de su servicio de inteligencia exterior.

Según dijo Zelenski en redes sociales, el puerto de Primorsk, en el Báltico, ha experimentado una caída del 13 % en la cantidad de petróleo que importa y exporta debido a los bombardeos ucranianos.

Otro de los puertos atacados por las fuerzas de Kiev en las últimas semanas y meses, el de Novorrosíisk, ha visto descender el volumen de petróleo que recibe en un 38 %.

La caída es aún más dramática en el puerto del Báltico de Ust-Luga, según las cifras de la inteligencia exterior ucraniana citadas por Zelenski. Allí, el tránsito de petróleo ha descendido en un 43 % tras los últimos ataques ucranianos.

Ucrania ha logrado incrementar en las últimas semanas sus ataques con drones a puertos y refinerías rusas. Kiev trata de socavar con estos ataques las exportaciones de petróleo ruso, que son la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra del Kremlin. EFE

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