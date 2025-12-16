Zelenski dice tener documento con compromisos de garantías de seguridad tras alto el fuego

La Haya, 16 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que existe un documento en el que varios países detallan qué tipo de garantías de seguridad están dispuestos a ofrecer a Ucrania, incluida la posible presencia de tropas, pero subrayó que no se hará público hasta que entre en vigor un alto el fuego con Rusia.

“Hemos elaborado un documento, pero hemos decidido no compartirlo”, dijo Zelenski en una comparecencia ante la prensa en La Haya, junto al primer ministro neerlandés, Dick Schoof.

Zelenski, que se reunió el lunes en Berlín con varios líderes europeos, incluido Schoof, en un encuentro en el que se abordaron las garantías de seguridad para Ucrania, explicó en La Haya que los países que integran la llamada Coalición de los Dispuestos solo activarán sus compromisos en este sentido “después del alto el fuego”.

“Fue una decisión común, entonces se verá qué puede aportar cada país”, señaló.

Países Bajos también ha prometido una contribución a la fuerza multinacional que debería desplegarse en Ucrania una vez alcanzado un alto el fuego, aunque Schoof no ha precisado qué aportará en ese escenario, ya que deberá debatirse primero en el Parlamento neerlandés.

El mandatario ucraniano explicó que las contribuciones variarán en función del marco legal y constitucional de cada Estado. “Cada país tiene un estatus distinto y, por eso, pueden aportar cosas diferentes”, afirmó, sin especificar qué países estarían dispuestos a desplegar tropas sobre el terreno.

Según Zelenski, el plan común está actualmente bajo el liderazgo de Francia y Reino Unido, aunque subrayó que “muchos países están realmente preparados para ayudar” e insistió en que las garantías previstas abarcan distintos ámbitos, no todos los países lo harán con tropas; algunos podrían ayudar, por ejemplo, con labores de inteligencia.

“Se trata de seguridad en tierra, en el aire y en el mar”, especificó.

Zelenski aseguró además que Estados Unidos mantendrá conversaciones con Rusia sobre las garantías de seguridad y el plan de reconstrucción de Ucrania, y los negociadores estadounidenses presentarán a Moscú el plan ucraniano de veinte puntos, que es la contrapropuesta de Kiev al plan estadounidense de 28 puntos.

Los líderes europeos volverán a reunirse el jueves en Bruselas, donde abordarán especialmente el uso de activos rusos congelados para conceder un préstamo a Ucrania, una cuestión sensible para algunos países europeos, pero, según Zelenski, esos fondos son cruciales para Ucrania. “Necesitamos ese dinero para la reconstrucción de nuestro país”, afirmó. EFE

