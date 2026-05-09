Zelenski está dispuesto a encontrarse con Putin «en cualquier formato», según Fico

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Praga, 9 may (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, aseguró este sábado tras reunirse en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, que le transmitió la disposición del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, a mantener un encuentro cara a cara.

«Está dispuesto a un encuentro con Vladímir Putin en cualquier formato», dijo Fico en un video, filmado a bordo del avión gubernamental de regreso a Eslovaquia, acerca del mensaje del ucraniano al líder del Kremlin.

Fico ha sido el único mandatario de la Unión Europea en acudir a la capital rusa para el Día de la Victoria y hacer una ofrenda floral ante el monumento del soldado desconocido.

Horas antes del video de Fico, el Kremlin sostuvo que Putin no recibió ningún mensaje de Zelenski a través del primer ministro eslovaco.

Fico explicó en su video que recibió ese mensaje de Zelenski durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada el lunes en Ereván.

El político eslovaco, que encabeza uno de los ejecutivos más eurocríticos y cercanos a Moscú de la UE, aprovechó para cargar contra la política exterior consensuada por sus socios comunitarios contra Rusia.

«Una vez más se ha demostrado que es un error inmenso no tener un diálogo político con la parte rusa: si de la UE sólo llegan sanciones, esto lleva a una mayor autosuficiencia de Rusia en numerosas esferas. De la UE sólo llegan préstamos de guerra y apoyo a la guerra, algo en lo que no participamos», sostuvo Fico.EFE

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