Zelenski llega a Ereván para la octava cumbre de la Comunidad Política Europea

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Ereván, 3 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo en Ereván, donde tiene lugar la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

A su llegada, el líder ucraniano fue recibido en el aeropuerto por el Presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonián, informó la agencia armenia ArmInfo.

«Llegué a Ereván para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Nos esperan muchas reuniones. Lo fundamental es una mayor seguridad y coordinación para todos. ¡Gloria a Ucrania!», comunicó Zelenski a través de su cuenta de Telegram.

A esta reunión han sido invitados 48 países -los miembros del bloque comunitario y otra veintena más-, tras lo que al día siguiente los Veintisiete celebrarán una segunda cumbre bilateral con el país anfitrión, que intenta reducir su dependencia del Kremlin.

De este modo, la Unión Europea (UE) quiere enviar un mensaje de fortaleza y unidad tanto a Estados Unidos como a Rusia.

Se trata de la octava cumbre de la CPE, foro creado en 2022, poco después del comienzo de la guerra en Ucrania. De hecho, prácticamente todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia pertenecen al grupo. En esta ocasión el lema de la reunión será ‘Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa’.EFE

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