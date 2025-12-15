Zelenski reconoce el desacuerdo sobre territorios y confía en la mediación de EE.UU.

1 minuto

Berlín, 15 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó este lunes, tras mantener la segunda reunión en dos días con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra, que la postura ucraniana sigue siendo irreconciliable con las demandas rusas en materias de territorio.

Zelenski se mostró satisfecho por haber podido transmitir directamente a los representantes de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner esta posición y se mostró esperanzado en que Washington pueda proponer en su papel de mediador soluciones que salven la distancia que hay entre ambas partes en este capítulo de las negociaciones. EFE

mg/rz/psh