Zelenski ve avances notables en negociaciones pero la cuestión territorial sigue abierta

Berlín, 15 dec (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayaron este lunes que las negociaciones de los últimos días en Berlín con representantes estadounidenses sobre un plan de paz para Ucrania han conducido a avances notables, por ejemplo en el ámbito de las garantías de seguridad, pero sigue sin resolverse de momento la cuestión territorial.

“Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso”, declaró Zelenski en una rueda de prensa con Merz, que ha convocado para hoy una cumbre con numerosos líderes europeos y de la OTAN.

Zelenski admitió que «no parte de la base» de que las garantías de seguridad impliquen un ingreso de Ucrania a la OTAN, reflejando la disposición de Kiev de renunciar a algo que constituía una línea roja para Moscú.

La cuestión territorial

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano reconoció que su Gobierno sigue manteniendo una postura diferente a la de Rusia en lo tocante a la cuestión territorial, al negarse a ceder la parte del Donbás que todavía está en manos de Kiev.

Aunque negó que los emisarios de Washigton le estuvieran presionando en este sentido y manifestó la expectativa de que la parte estadounidense, como mediadora, proponga pasos para encontrar algún tipo de consenso.

También Merz corroboró que EE. UU. ha ofrecido en Berlín unas garantías de seguridad legales y materiales «realmente notables», lo que constituye un «progreso» parte de una dinámica diplomática que según él quizás es la mayor que se ha visto desde el inicio de la guerra.

«Todavía es una plantita frágil, pero la oportunidad es real», dijo con respecto a la posibilidad de alcanzar un alto el fuego en Ucrania, aunque admitió que la cuestión de las cesiones territoriales que reclama Rusia sigue abierta y señaló que en este sentido sólo los ucranianos pueden tomar una decisión al respecto.

Garantías «nivel platino»

Altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, que hablaron bajo la condición de anonimato, confirmaron que las conversaciones en Berlín habían sido hasta el momento «realmente positivas en casi todos los aspectos».

Corroboraron que EE. UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

Lo que está sobre la mesa es realmente «el nivel platino de lo que se puede ofrecer», declaró uno de los funcionarios, que indicaron que los próximos pasos incluirían nuevas reuniones técnicas en Miami y un posible viaje de los emisarios a Rusia.

Una fuerza multinacional europea

Para la noche del lunes Merz convocó una cena de trabajo con una docena de líderes europeos y de la OTAN, entre ellos el secretario general de la alianza, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Junto con los líderes de Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia y Suecia, todos ellos abogaron en una declaración conjunta por una serie de líneas maestras de un posible acuerdo de paz, entre ellas la creación de una fuerza multinacional europea de paz, en el marco de la conocida como ‘coalición de voluntarios’, y de un mecanismo de supervisión de alto el fuego vigilado por EE. UU.

Otras garantías mencionadas en el documento son un Ejército ucraniano integrado por 800.000 efectivos en tiempos de paz y garantías de seguridad vinculantes a nivel nacional que puedan incluir el uso de la fuerza armada, entre otras medidas.

En la cena participaron también los dos emisarios de la Casa Blanca, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado especial para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, que ya se habían reunido el domingo con Zelenski y su equipo.

Por su parte, el Kremlin mantuvo este lunes su escepticismo con respecto a la creación de una «tregua artificial», en oposición a una «paz de verdad» -en palabras del portavoz presidencial Dmitri Peskov-, tras haber rechazado el domingo de antemano las modificaciones que ucranianos y europeos han introducido al plan de paz original de 28 puntos de la Casa Blanca. EFE

