Zelenski viajará hoy a Berlín para participar en ronda de contactos iniciada por Merz
Berlín, 13 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará este miércoles a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrán lugar de cara a la reunión que este último mantendrá en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin.
Un portavoz de Zelenski, Serguí Nikiforov, anunció el viaje a la agencia Ukrinform y precisó que el presidente ucraniano y el canciller alemán comparecerán ante la prensa a lo largo de la tarde.
Merz ha convocado la ronda de contactos virtuales con líderes de países e instituciones europeas, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con Trump y con su vicepresidente JD Vance en un intento de influir a estos últimos para que tengan más en cuenta la perspectiva ucraniana y europea de cara al próximo encuentro con Putin. EFE
