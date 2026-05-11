Zimbabue restituirá tierras confiscadas por Mugabe a inversores extranjeros

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Zimbabue anunció este viernes que devolverá decenas de granjas confiscadas a extranjeros hace más de 20 años durante una reforma agraria.

La apropiación de tierras fue iniciada en 2000 por el expresidente Robert Mugabe (1987-2017) para reparar las injusticias de la época colonial, con la expulsión de miles de agricultores blancos, a menudo de manera violenta, y la redistribución de sus tierras a zimbabuenses negros.

A causa de esta política, Zimbabue ha sufrido sanciones, lo que ha agravado el aislamiento económico del país al limitar su acceso al sistema bancario internacional.

Además, muchas granjas han sido cedidas a amigos de gobernantes o a agricultores inexpertos, lo que ha provocado una disminución de la producción agrícola.

El gobierno va a restituir a inversores extranjeros 67 explotaciones agrícolas que «han permanecido desocupadas», declaró el ministro de Agricultura, Anxious Masuka, en un comunicado.

Estos inversores son originarios de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Suiza.

Más de 400 agricultores blancos también serán autorizados a comprar total o parcialmente sus explotaciones, añadió el ministro.

Otras 840 granjas que pertenecían a zimbabuenses negros antes de la época colonial británica serán devueltas a estos últimos, según el ministro.

«De ahora en adelante, el pueblo está con su tierra y la tierra con sus dueños. La reforma agraria es, por lo tanto, irreversible», aseguró no obstante.

Este anuncio, hecho por primera vez en el Parlamento a principios de semana, ha sido calificado de cambio de rumbo gubernamental por los críticos.

En 2020, el sucesor de Mugabe, el presidente Emmerson Mnangagwa, concluyó un acuerdo que preveía el pago de una indemnización de 3.500 millones de dólares (3.000 millones de euros) a unos 3.500 agricultores expulsados durante la fallida reforma agraria. Pero Zimbabue ha tenido dificultades para cumplirlo.

En 2023, la oferta se modificó: ahora el 1% de la indemnización se paga en efectivo y el resto en bonos del Tesoro zimbabuense.

Otrora conocido como un granero de trigo, el país del sur de África sufre hoy en día de escasez alimentaria crónica.

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